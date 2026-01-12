Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大连8米高梦露雕像入驻十年被撤 网友：确实容易吓到小朋友

更新时间：15:26 2026-01-12 HKT
发布时间：15:26 2026-01-12 HKT

11日晚，有网友在小红书上表示，坐落于辽宁大连中央大道旅游文化购物中心10多年的8米高玛丽莲梦露雕像已被拆除。商场工作人员12日回应表示：「确实不在了，我也是今天上班才知道，是集团整体的决策，有新的规划。」

采《七年之痒》经典造型

公开资料显示，该商场于2017年7月开业，2016年施工时该雕塑已入驻，高8米，造型取自玛丽莲·梦露在影片《七年之痒》中的经典造型，引进自美国原版梦露雕塑，拥有相关版权。

内地极目新闻报道，关于此尊8米高雕像拆除，网友意见不一。有人认为，这么大的雕像摆在商场的中央有点突兀，还容易吓到小朋友，任游客从裙底走过仰望偷窥，也不能起到传递良好文化价值的效果。

也有网友认为，这个是梦露的世界经典造型，雕像也已经存在10多年了，体现了大连开放包容的文化态度，成为地标打卡点，承载了多少逛吃打卡回忆，没有必要因为少数人的投诉就拆掉。

 

