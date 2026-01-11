Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「猪食槽」火锅︱人均消费¥50食客追捧 农庄奇趣边炉爆红｜有片

奇闻趣事
更新时间：08:00 2026-01-11 HKT
发布时间：08:00 2026-01-11 HKT

近日，湖南永州一个农庄推出的「石槽火锅」引发热议。从网上影片显示，几位客人围桌「打边炉」，锅具竟是一个长约一米的青石槽，里头装著菌菇鸡汤锅，骤眼一看似足喂饲猪只的猪槽，虽然被许多网友吐槽「食欲全无」，但是老板表示该火锅刚推出不久，但却相当热门，客人需要提前至少四天预约。

网友越闹越爆红？

据内媒《津云新闻》报道，湖南省永州市一间农庄餐馆近日推出的「石槽火锅」，从画面可见，滚烫的火锅汤底被倒入石槽内，里面还有红枣、鸡肉等，不过由于石槽造型太特别，许多网友讨论认为这就像农村养猪的「食槽」一样。

相关新闻：海底捞｜徐州幼童将纸尿裤扔进火锅 公司报警监护人遭处理

对于网友的吐槽，餐厅老板则豁达表示「艺术来源于生活」，并表示以前小时候吃的红薯菜梗（番薯叶）之类的也都是喂给猪吃的，现在的人就算伙食改善了，也没有因此就不吃红薯菜梗。虽然石槽火锅推出不久，但人气相当爆火，想要体验的饕客，需提前四到五天预订。

老板也介绍，餐厅的石槽长约90厘米、宽约25厘米，一张锅子大概能容纳8人用餐。目前店里仅有两口这样的石槽锅，每次使用后都会拆卸清洗，确保卫生。该店店员也表示，石槽火锅是店内创意，消费并不高，人均费用约四、五十元（人民币，下同）。

相关新闻：重庆无品客打边炉「霸王餐」连锅偷走 网友：突破做人底线！｜有片

相关新闻吸引超过30万网友关注，纷纷表示「我知道干净，但身为从小看猪用这个吃饭的人，真的全是画面，无法接受啊」、「影响食欲」、「确实蛮像猪槽的，也不用这么逼真，换其他材质例如不锈钢或铜都比这个好」、「吃的时候一定要把头伸进去，最好大家一起挤著吃才香」，也有网友指出，自己看过类似的特色行销噱头，当时商家把餐厅装修的跟厕所一样，但生意却颇为惨澹，很快就倒闭了。

面对网友的吐槽与疑惑，餐厅老板解释，自己平时喜爱收藏老物件，院子内积攒了不少石缸、石凳等，这些石槽不是旧的猪槽，而是用老石材改造而成，专门请师傅进行打磨和切割，每个石槽的成本约为1000元。

