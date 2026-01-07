无品司机︱SUV逆线打尖争出闸 正线车主寸步拒让大快人心︱有片

大陆普遍的打尖（插队）行为向来受外界诟病，现在连内地人也不忍了。网传疑是上海某停车场，有司机逆线打尖想出闸，但在正线排队的车立完美配合车贴车离开，「死顶」不守规矩的SUV。影片在网上大获好评，网民纷赞是新年最治愈短片。

「谁让它一辈子被瞧不起」

内地网络3日起热传一条车Cam片，显示疑在上海一个屋苑停车场，有一辆白色SUV，逆线行驶打尖，企图出闸离开。

不过，SUV失序行为，却引起正线守规排队的车主不满。只见车Cam前方当时距离闸口，约有5-6辆汽车，他们发现SUV理所当然打尖后，个个无声中见默契，互相缓行紧贴前车，不容SUV有空间「硬入」出闸。

影片显示，直至车Cam的司机离开，SUV仍被堵在逆线的闸口位，无法外出，进退两难。



SUV打尖失败影片，引起大量网民留言，纷纷大赞正线车主齐心，「驾车的就是有太多这种大聪明」、「后车顿时来了精神」、「干的漂亮」、「让他倒回去，哪来哪去，这种人最可恶」、「应该摇下玻璃来骂」、「逆行，没撞死他算好的了」、「谁这时候怂了让了，一辈子被人看不起」、「最恨的就是前面有人给它让」、「别那么快出，等后面的跟紧一点再出」、「新年看到最治愈的视频」。