Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

霸王茶姬｜员工徒手搅拌影片疯传 回应称开「真手摇」玩笑

奇闻趣事
更新时间：13:50 2026-01-06 HKT
发布时间：13:50 2026-01-06 HKT

近日，一名身著霸王茶姬制服的员工在未戴手套的情况下，徒手挤压柠檬片后直接用手在奶茶杯内搅拌饮品，相关的影片在网上疯传，1月6日，「霸王茶姬 手打」登上微博热搜。涉事员工解释当时只是开玩笑，非制作客人饮品。对此，霸王茶姬通过官方微博回应称，已辞退涉事员工，涉事门店即时无限期停业整顿。

相关新闻：霸王茶姬︱被指饮后心悸股价一度跌14% 上海禁毒：勿信准毒品传言

相关新闻：买奶茶搭配子宫玩偶 知名茶饮「沪上阿姨」惹议

涉事员工被炒

网上流传影片显示，一霸王茶姬店员身穿工作制服，徒手捏冰块，搅动奶茶。很多网友表示「恶心」「不敢再喝」。该员工回应称，是在玩梗（开玩笑），是打烊之后在玩报损的材料。

霸王茶姬通过官方微博回应称，已辞退涉事员工，涉事门店店长及该区域督导，因管理监督失职，进行降职处分。涉事门店即刻起无限期停业整顿，直至彻底完成整改并通过严格验收。

霸王茶姬称，经核查，影片内容发生在福建漳州龙文宝龙广场店。片中店员为跟风网络「印度奶茶」热梗博取流量，在即将开始打烊时，用当天门店的报损废弃物料进行模仿摆拍。闭路电视显示，该物料在拍摄结束后被当场倒掉，未对外销售，现场在拍摄结束后完成常规清洁消毒流程。事后该店员为掩盖错误称该行为是打烊后操作。该门店采用自动化设备制茶，所有原叶鲜奶茶的制作均通过扫码由机器自动化完成，实现人料分离。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
21小时前
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
影视圈
17小时前
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
饮食
19小时前
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
影视圈
21小时前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
19小时前
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
即时娱乐
4小时前
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
饮食
17小时前
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
影视圈
5小时前
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
时事热话
3小时前
生擒马杜罗｜委内瑞拉总统府附近传密集枪声 数小时前临时总统就任
01:10
生擒马杜罗｜委内瑞拉总统府附近传密集枪声 数小时前临时总统就任
即时国际
5小时前