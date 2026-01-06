霸王茶姬｜员工徒手搅拌影片疯传 回应称开「真手摇」玩笑

近日，一名身著霸王茶姬制服的员工在未戴手套的情况下，徒手挤压柠檬片后直接用手在奶茶杯内搅拌饮品，相关的影片在网上疯传，1月6日，「霸王茶姬 手打」登上微博热搜。涉事员工解释当时只是开玩笑，非制作客人饮品。对此，霸王茶姬通过官方微博回应称，已辞退涉事员工，涉事门店即时无限期停业整顿。

相关新闻：霸王茶姬︱被指饮后心悸股价一度跌14% 上海禁毒：勿信准毒品传言

相关新闻：买奶茶搭配子宫玩偶 知名茶饮「沪上阿姨」惹议

涉事员工被炒

网上流传影片显示，一霸王茶姬店员身穿工作制服，徒手捏冰块，搅动奶茶。很多网友表示「恶心」「不敢再喝」。该员工回应称，是在玩梗（开玩笑），是打烊之后在玩报损的材料。

霸王茶姬通过官方微博回应称，已辞退涉事员工，涉事门店店长及该区域督导，因管理监督失职，进行降职处分。涉事门店即刻起无限期停业整顿，直至彻底完成整改并通过严格验收。

霸王茶姬称，经核查，影片内容发生在福建漳州龙文宝龙广场店。片中店员为跟风网络「印度奶茶」热梗博取流量，在即将开始打烊时，用当天门店的报损废弃物料进行模仿摆拍。闭路电视显示，该物料在拍摄结束后被当场倒掉，未对外销售，现场在拍摄结束后完成常规清洁消毒流程。事后该店员为掩盖错误称该行为是打烊后操作。该门店采用自动化设备制茶，所有原叶鲜奶茶的制作均通过扫码由机器自动化完成，实现人料分离。