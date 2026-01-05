彩虹眷村2.0︱艺术家5考央美失意沉浸绘墙画 商丘小村元旦吸24万客

台湾台中有彩虹眷村因为大量色彩斑烂的壁画，成为旅游景点。河南商丘，近日也有原本名不经传的小村，因为巨型墙画成为网红村，在元旦假日，日均游客流量达5万，有商贩的生意暴增10倍。而一手将小村推上人气顶流的，则是一名连考中央美术院5年皆落弟的村民。

墙绘名胜圆老人心愿

创作大量巨型墙画的河南商丘吴营村39岁村民吴承言，自小爱艺术，曾连续5年报考央美失败，虽然之后与妻子经营幼稚园，但工余从未放弃绘画兴趣。2023年，妻子在老家的爷爷，因为从未见过大山，于是用大型墙绘画大山，让爷爷聊胜于无，但却大获好评，从此吴承言迷上墙绘。

之后，吴承言回到村中，便不断在墙上创作，造出各类墙绘，至今近50幅作品，题材包括伟人画像、风景名胜等。至今年初，吴在墙上画出巨型《哪吒》，开始被外界所识，令村中游客慢慢增加。

到今年底，吴承言因听到不少老人感慨毕生唯一希望是到天安门看城楼，但经济所限无法圆梦。吴承言于是决定把「天安门」搬到村中大石墙上。

吴承言花了5天时间，在一幅18米长8米高的墙上，画出天安门城楼。

小卖店营收暴增10倍

「天安门」墙画甫完成，事件即在网上爆红，大量游客在元旦假涌入村观光，累计吸引游客达24.1万人次，在元旦日更创下逾5万人次高峰。



吴营村成为流量打卡点后，带旺村内餐饮、住宿、农产品销售等，综合营收突破800万元。有村内小卖部李老板表示，元旦日小卖部前的路，堵了几小时，人龙达百米难以通行。

李老板称，过去未有墙绘时，日均营业额最多数百元，但在墙绘带来游客后，高峰日可以有4000多营业额。部份外来的摊贩，例如卖烤肠的日收入更达万元。

吴承言说，他会继续画下去，将长城、布达拉宫等名胜古迹都搬上墙壁，给村里的老人圆梦。

台中彩虹眷村由香港土生土长，后移居台湾的黄永阜，于2008年开始在村内墙壁、地面，不断绘画充满个人风格、用色鲜艳、图案特别的画作，令眷村名闻海内外，成为台中游客必到地点。黄永阜2024年1月逝世，享寿101岁。