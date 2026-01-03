Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

温州一河面密集布满罗非鱼 疑因太冻浮上水面晒太阳｜有片

奇闻趣事
更新时间：16:04 2026-01-03 HKT
发布时间：16:02 2026-01-03 HKT

近日，浙江温州一网友发视频称，自己在小区附近河里看到罗非鱼泛滥成灾。「为甚么成千上万的罗非鱼聚集在这河面？」「怎么没有民众去抓捕？」成内地网络热烈讨论的话题。

随便扔石砸死几条

拍摄者周先生称，最近天气比较冷，可能罗非鱼是热带鱼，都浮上来晒太阳，当地人都不吃罗非鱼。

据悉，罗非鱼栖息在中下层，罗非鱼不耐低温，在水温10℃左右就会冻死。

周先生表示，自己儿子拿了一块石头扔下去，砸死了四条鱼。

对于周先生称当地人都不吃罗非鱼，网民意外地纷纷热议：「中国人除了不吃人还有啥不吃的？罗非鱼菜市场都有卖的。」、「没人吃罗非鱼？搞笑，菜场卖十几块一斤，罗非鱼没什么刺，味道其实还不错的。」、「罗非鱼（Tilapia），俗称「非洲鲫鱼」，菜市场也在卖的，谁说的不能吃？可以吃的。」

