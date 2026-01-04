Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

奇案解密︱日女井口真理子游台遭分尸 头颅 36年未寻回 凶手成关押最长杀人犯

更新时间：07:00 2026-01-04 HKT
发布时间：07:00 2026-01-04 HKT

1990年，日本女大学生井口真理子在台湾遭杀害弃尸，震惊社会，一度导致日本客赴台观光客下降3.1％，创下历年最大负增长。警方更承受极大压力，将悬赏奖金从5万提高到100万，1年多后终于逮捕计程车司机刘学强，他坦承杀人分尸，但头颅至今仍未寻获，刘学强因精神状况逃死，判决无期徒刑。

井口真理子在台湾遇害遭分尸。 中时资料图
井口真理子在台湾遇害遭分尸。 中时资料图

1990年4月2日，井口真理子独自搭机赴台自助旅行，隔天搭车南下到南部观光。她在4日、7日都有寄明信片回家报平安，表示18日回日本，然而她没有如期回家。

母亲25日赴台找人，并由日本交流协会陪同报案，发现井口最后身影于7日中午出现，步出高雄车站剪票口之后就下落不明。

井口真理子母亲赴台寻女，在交流协会陪同下报警。 中时资料图
井口真理子母亲赴台寻女，在交流协会陪同下报警。 中时资料图

井口的母亲3度赴台寻找爱女，并提供破案奖金，成立「井口真理子搜索后援会」，警政署长提高悬赏奖金至100万台币，要求「活要见人，死要见尸」，然而始终一无所获。直到警方专案小组把悬赏金提升至190万台币后，终于有人给线索，表示看过高雄的士司机刘学强载过井口。

警方调查发现刘学强精神状态异常似「撞鬼」，也曾有住家用水量达5吨、在家中烧东西等可疑行为，法医对他说：「从实招来吧，否则井口会一直跟著你！」竟让刘学强承认行凶！

刘学强供述杀人经过，被判终身监禁。 中时资料图
刘学强供述杀人经过，被判终身监禁。 中时资料图

刘学强表示，在高雄火车站向井口真理子搭讪后，带她游览高雄景点，后者还答应到他家过夜，他以为有机可乘。当晚他欲强奸井口，后者极力反抗，结果他用十字弓射死井口，分尸埋在一处空地，凶器则丢入爱河。警方根据供词挖出100多块尸块，还找到凶器。可惜尸体头颅直到今天仍未找到。

刘学强被判处终身监禁、褫夺公权终身，因其居无定所，且家人强烈反对他出狱，他被关押近34年，成为台湾至今服刑最久的无期徒刑受刑人。

刘学强2024年申请假释遭拒。 中时资料图
刘学强2024年申请假释遭拒。 中时资料图
 
 

