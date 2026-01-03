Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻臭识病｜近距离「索」腋下辨症 深圳治臭狐医生变「痛苦」表情包｜有片

奇闻趣事
更新时间：08:00 2026-01-03 HKT
发布时间：08:00 2026-01-03 HKT

近日，深圳一名治腋臭（狐臭）的医生在其认证账号发布「闻臭识病」看诊短片，引发关注。

医生：只能通过嗅觉判定

网上流传影片中，医生为诊断病症，伸头细闻患者腋下，一度闻出了「痛苦」表情包。有时用手指擦拭闻臭后，为保准确会再次近距离复闻，配文：「这味道真的顶级过肺。作为一名治腋臭的医生，早已练就闻香识病。」

账号资料显示，这名医生姓王，是深圳一所医院的整形科主任医生，擅长治疗腋臭、皮肤疤痕修复等。

据悉，其他医生诊断腋臭时，有扇风闻、手指擦拭闻，也有用鼻子近距离闻腋下的方式。

「这医生挣钱我是一点不眼红。」、「腋问」、「这么闻，肺部受得了吗？」网友们在评论区开玩笑的同时，也好奇这种诊断方式。对此，王医生留言回应称：「腋臭只能通过嗅觉来判定。」

王医生所在医院一名接线人员上月31日回应称，自己偶尔看见王医生面诊时闻患者腋下，是否人人如此「可能得看程度」。网上的短片账号是王医生的认证账号。

