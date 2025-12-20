Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宇树机械人王力宏演唱会伴舞 表演高难度空翻获马斯克赞好｜有片

更新时间：19:55 2025-12-20 HKT
发布时间：19:51 2025-12-20 HKT

近日，在歌手王力宏的演唱会上，6台宇树科技的人形机械人登台伴舞，引发热议。

据杭州日报，12月18日，王力宏成都演唱会首次引入宇树科技G1人形机械人伴舞，共同演绎《火力全开》，实现了全球首个演唱会机械人舞台。

相关新闻：为老人量血压？︱机械人十年后发展大预言 宇树科技王兴兴：迈向「生活伙伴」

从网友发布视频显示，6台机械人身著银色亮片服装，精准卡点音乐节奏，动作与王力宏及其伴舞高度同步，完成挥臂、踢腿、转身等连续舞蹈动作，最后表演以机械人一起完成高难度空翻结尾，燃炸全场。

视频在网上发布后，引发海内外的关注，马斯克（Elon Musk）看到了相关内容，并转发留言称「Impressive」（令人印象深刻）。相关话题迅速登上社交媒体热搜，引发网友热议。

在马斯克的帖子下，有美国网友打趣道：「当他发布关于中国机械人的视频时，总算没人指责视频是造假、电脑特效或人工智能合成的了。」

值得一提的是，马斯克的特斯拉（Tesla）公司同样在推进人形机械人的研发。在2024世界机械人大会期间，Tesla的Optimus（擎天柱）人形机械人曾亮相北京。另有报道称，今年5月，Optimus展示了初步的肢体协调能力，掌握了多种舞蹈动作。

另一方面，对于宇树科技机械人的舞姿，人们并不陌生。龙年春晚上，由宇树科技研发的机械人穿著花棉袄表演了转手绢。而早在2021年的牛年春晚，宇树科技的四足机械人「牛奔奔」就已完成当时国内首次高性能四足机械人集群舞蹈表演。

