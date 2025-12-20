疫情后遗症？︱西安妻一癖好令丈夫崩溃 打开衣柜竟藏……︱有片

陕西西安有男子抱怨妻子疫情后疑有储物癖，家中囤积了大量生活用品，光是手抽纸巾便有4000包，塞满家中衣柜如砌出纸巾墙，直言「就是拿去烧，也要烧一个星期」。

夫：烧也要烧一星期

西安网民「一本逗」日前发片，展示妻子在家中屯积的生活用品，包括大量洗洁精、消毒粉。拍摄短片的妻子面对丈夫的质问，不断重复「慢慢用嘛」、「疫情时买的」。

之后「一本逗」走入房内，打开一个入墙大衣柜，当中全被紫色包装的手抽纸巾堆满，尤如「纸巾墙」。

「一本逗」还从中抽出多包纸巾，可见背后仍有多层。他透露，妻子两年多前一次过买了近2600元人民币的纸巾，累积有超过4000包，用到现在仍用不完，「经使用了两年，但看起来却好像一点都没少」。

他也翻出购物纪录指出，妻子在2023年曾一次购买多达4000包卫生纸，花费2593元，笑言「就算全部拿去烧，也要烧上一个星期」」。

网民纷纷留言，「你家究竟有多少个衣柜」、「我家有两个鼻炎患者，一年用的抽纸根本数不清」、「卫生纸也是有保存期限的，通常约三年」、「囤这么多卫生纸，家里都快变成仓库了」、「摆得这么整齐，强迫症看了很舒服」、「至少收纳得很整齐，看了不乱」。