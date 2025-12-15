「孖烟囱男」疑被捉奸爬出酒店外墙 网民惊讶广告牌坚固︱有片
更新时间：12:07 2025-12-15
微博近日流传一段影片，显示一名男子疑似偷情被发现，全身仅穿内裤站在某酒店外墙广告牌上。许多网民笑称，影片重点并非该名男子，而是展现了广告牌非常结实。
影片显示，事发地点疑似为深圳某连锁酒店，一名男子在外墙用双手抓住上方广告字样下沿，双脚踩在下方广告牌，看似非常淡定。楼下街道非常热闹，不少民众在仰头观望。
缘由引发猜测
事件缘由引来许多网民猜测，认为该男子可能是被捉奸。
有趣的是，许多人认为影片证明了广告牌的品质很高，男子当时在没有护具情况下在外墙躲避，按理应该非常危险，但他整个人并没有摇摇欲坠，反而站的很稳。
有网民称，幸好这个广告牌的品质没有问题，相当坚固，广告牌生产厂家真不错。
