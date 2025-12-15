Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「孖烟囱男」疑被捉奸爬出酒店外墙 网民惊讶广告牌坚固︱有片

奇闻趣事
更新时间：12:07 2025-12-15 HKT
发布时间：11:56 2025-12-15 HKT

微博近日流传一段影片，显示一名男子疑似偷情被发现，全身仅穿内裤站在某酒店外墙广告牌上。许多网民笑称，影片重点并非该名男子，而是展现了广告牌非常结实。

相关新闻：大婆杀到？︱广东半裸男助短裙女高层攀窗逃 网民：肯定有故事︱有片

影片显示，事发地点疑似为深圳某连锁酒店，一名男子在外墙用双手抓住上方广告字样下沿，双脚踩在下方广告牌，看似非常淡定。楼下街道非常热闹，不少民众在仰头观望。

缘由引发猜测

事件缘由引来许多网民猜测，认为该男子可能是被捉奸。

有趣的是，许多人认为影片证明了广告牌的品质很高，男子当时在没有护具情况下在外墙躲避，按理应该非常危险，但他整个人并没有摇摇欲坠，反而站的很稳。

有网民称，幸好这个广告牌的品质没有问题，相当坚固，广告牌生产厂家真不错。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
黎智英案丨黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
社会
3小时前
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
20小时前
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
影视圈
14小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
定存「冇肉食」有何替代 专家拆解百万部署 退休首重保本及现金流
定存「冇肉食」有何替代 专家拆解百万部署 退休首重保本及现金流
投资理财
7小时前
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
影视圈
4小时前
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辩时八大谎言
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辩时八大谎言
社会
5小时前
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
即时娱乐
17小时前
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客：$250一次
04:21
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客$250次
放蛇直击
5小时前
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
影视圈
22小时前