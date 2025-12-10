Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

无人机揭重庆崖洞干尸 警方通报：排除刑事案件｜有片

更新时间：17:00 2025-12-10 HKT
发布时间：17:00 2025-12-10 HKT

近日，重庆一名男子玩无人机时，在一个山崖的洞中发现干尸。事件引起关注。当地警方随后通报事件，洞内死者已确认身份为59岁曾姓男子，据家属反映，曾某生前有抑郁症状，于今年7月9日离家失联。现场勘查发现农药瓶等物品，结合法医检验，警方已排除刑事案件。目前，相关善后工作正进行中。

当事男子称发现干尸之后已第一时间报警，警方进行了堪察，也确定是一具干尸。崖洞属很早很早以前，里面有胶樽、毛毯和人类的衣服。相关部门已在处理。

相关新闻：女子推叔叔到银行办贷款  机警职员拍下诡异行径 揭破老人是干尸

从网上流传影片可见，一架无人机在崖洞上盘旋，有片段显示一具干尸被发现，亦有片段显示该山崖有多个类似的崖洞。短片曝光后引发不少网民猜测，有网民怀疑会不会是「崖墓」。不过亦有网民指若是崖墓应该不会出现塑胶瓶等物品。

