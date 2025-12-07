妇意外被扯断耳 寄养脚背5个月后归位

山东济南孙女士早前遭遇意外，左耳连同头皮被机器设备扯断。山东省立医院团队凭「异位寄样再植术」，将该只被扯断的耳朵「寄养」在孙女士的脚背上5个月，近期更成功将耳朵「归位」。

今年4月16日，孙女士的头皮意外被机器瞬间卷入，左耳也随着头皮一同被扯离身体。当晚她被紧急送医，山东省立医院团队判断左耳离断时间过长，头部创面污染严重，已不具备原位再植的条件。但若放弃治疗，孙女士将面临左耳缺失的终身遗憾。

由于足部皮肤厚度与耳朵相近，血管条件匹配，经团队研判可以成为左耳的「临时家园」，异位寄养的大胆构想被确定为核心方向。

5个月后，孙女士足背上的「寄养耳」稳定「存活」，10月中旬团队更成功进行「回迁」手术，如今孙女士左耳血运稳定，容貌逐步恢复。