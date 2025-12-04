Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

小鲜肉帅主播︱20岁实习生爆红 「文科状元脸」狂吸大妈粉丝

奇闻趣事
更新时间：17:00 2025-12-04 HKT
发布时间：17:00 2025-12-04 HKT

内地有20岁新闻男主播，被外界评为生有一副「文科戕元脸」，甫出道便凭清秀帅气的外貎，配上与年纪不符的沉稳播报气场，迅即在社交平台爆红，吸引大量大妈级民众观看新闻。

全国第19名成绩考入上戏

据台媒中时新闻报道，内媒大象新闻的实习生兰钦元，被网民形容有著一张典型的「文科状元脸」，指来自河南的兰钦元，不仅眉眼清俊温润，鼻梁高挺利落，下颚线藏著书卷气，更因长相帅气、撞脸演员张凌赫，而被誉为「河南张凌赫」。

播报新闻时，兰钦元台风稳定、咬字清晰、气场十足，在采访镜头前，兰钦元逻辑清晰、从容笃定，更自带一种「少年感」的干净清爽，妥妥的「颜值与实力双线上」，也吸引不少师奶粉丝观看新闻。

消息在网上曝光发酵，也吸引不少网民在相关新闻底下留言表示「然我平常嘴巴很毒，但这位真的有点姿色的」、「名字也好听啊，好有小说男主角的感觉」、「好端正的脸，比明星都好看」、「突然想看新闻了」、「这是真美貌，还宽肩窄腰」、「确实帅，不过始于颜值，忠于才华，腹有诗书气自华才能走的长久」。

对于兰钦元的爆红，有媒体分析，除了先天外在形象外，兰钦元更具备专业实力与努力，他以全国播音第19名的成绩，就读于上海戏剧学院播音与主持专业，学业成绩、业务能力、日常形象等都相当加分，符合现代「颜值经济」的形象。

据公开资料显示，兰钦元出生于2005年，2023年以‌全国第19名的成绩考入上海戏剧学院，目前就读播音与主持专业大学二年级。兰钦元自2025年8月开始实习，首条22秒口播新闻就获得超过50万次点赞数量。

 

