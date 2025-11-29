黑龙江列车售货员和博主互动遭停职 被恐吓删片「还想不想干？」

黑龙江佳木斯一名列车售货员向博主乘客推销商品期间，收取该博主支付的额外1元（人民币‧下同）及礼物，之后铁路公司以「影响铁路形象」为由将其辞退，并要求她通知博主下架影片。

博主多付了1元及赠送烧鸡

周一（24日），博主刘回在佳木斯往烟台的列车上直播，售卖食品的阿姨周某华热情推销商品，他主动购买了12包零食。周某华见状想要送刘回一包20元的西梅，但刘回也坚持付钱，甚至付了21元。互动中，刘回将自己的2只烧鸡送给周某华作为礼物。列车长发现事件后，按照相关工作规定带领周某华将刘回多付的1元和烧鸡退还。

外判公司已将其复职

周某华所属的是列车售货承包方广东腾喜管理服务公司，他们以「危害形象」为由让周某华通知刘回删除影片，虽然他确实删除了，但影片已经被网友录下，在互联网上大规模传播。周某华在周三（26日）收到通知她已经被辞退，她开直播为自己发声，却在期间收到相关人员电话要求她删除影片。该人员称铁路警察要找周某华问话，甚至出言威胁：「你犯没犯错误，你就是以后不想在佳木斯干了呗。」

影片在网上发布后引起网友哗然，网友表示哈尔滨文旅局和全体人民建立的好客形象没想到会被如此「败光」，讽刺周某华的上司已经将其辞退了「还想拿工作威胁」，批评该公司高层「有一点权力，就拿这点权力最大程度地为难人。」

昨日（27日），牡丹江客运段发布情况说明称，经核实，广东腾喜管理服务公司已恢复周某华列车售货工作。他们强调，虽然广东腾喜管理服务公司已将周某华的情况反馈，但他们并没有提出将其停止工作或解聘的要求；解雇是该公司自行做出的决定，与铁路局无关。