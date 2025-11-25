丧尸式围摄︱「龙友」团火车狂影彝族长者 网民怒斥「镜头霸凌」

近日有网友分享，四川凉山彝族自治州的一辆公益列车上，一个约20多人的中老年旅行团在没有征得同意之下不断拍摄车厢里的彝族老人。即使老人已经表示不适，该团团员仍没有停止的意思，网友呼吁停止以「记录」之名美化镜头欺凌行为。

多位被摄者曾表示不适

该班次为运行于成昆铁路普雄至攀枝花南区间的5633次列车，彝族群众占乘客的90%。它为当地人提供交通服务，并设有牲畜专用车厢，配备通风天窗、拴畜栏杆及消毒设施，每名乘客可以携带三只以下的家禽。同时，列车也因远离大城市的景色和纯朴民风而闻名，吸引不少摄影爱好者。

《潇湘晨报》报道，刘女士（化姓）在上周二（18日）乘搭列车，发现车上有一个旅行团，几乎每名团友都手持一部相机。刘女士表示自己当时也在拍照，但那群团员很不礼貌，不仅拍摄他人前不会征得同意，更在明知道对方感到不适后仍坚持拍摄。从刘女士的照片可见，多名团员正在「围攻」一名穿著民族特色服饰的老妇，刘女士甚至听到老妇小声说道「怎么一直在拍？还在拍？」

另一名背著背篓的老妇在遭到游客「围堵」时，已经把脸背过去然后遮住说「不要拍」，但游客继续拍摄，更有人使用闪光灯。刘女士非常生气，直斥「他们就逮著当地人语言不通，又不会强硬拒绝，肆意妄为。」列车员经过也只有调侃一句「你们这些长枪短炮」便离去，似乎对情况司空见惯。

刘女士尝试阻止，团员不仅没有停止更跟她几乎吵起来。她的分享获得大量关注，网友愤怒地形容这些团友的行为就是「镜头霸凌」，直斥「人文纪录不是冒犯的借口」。

事件发酵后，普雄镇党委书记陈光平周六（22日）回应记者称有留意到情况，表示部门已经了解；而越西县委宣传部则暂时没有回应。记者也联络列车服务部门，回复道根据乘务员守则确实没有阻止摄影者的规定，但表示以后可以建议列车员加以制止。网友质疑拍摄他人就是不文明行为，反问该部门「列车员不会阻止不文明行为吗？」

成都客运段今天在微博回应，称经核实「列车工作人员未接到被拍摄者的求助，车上也未发生争执等情况」，强调日后将加强文明出行宣传。