汶汶遭割颈︱52岁凶手行凶动机疑曝光 「啃老族」月靠父母$7400生活
更新时间：17:35 2026-06-21 HKT
发布时间：17:35 2026-06-21 HKT
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台湾棒球队中信兄弟啦啦队人气成员「汶汶」，昨日（20）日在台北市一处私人工作室，参与粉丝拍摄活动时，竟遭一名52岁许姓男子持刀攻击颈部，现场瞬间血溅四射。所幸汶汶经紧急送医后伤势稳定，并无生命危险。当地警方今天（21日）下午依杀人未遂等罪嫌移送法办，并申请检方声押。
中时新闻网引述《自由时报》报道，据警方调查，许男平时无业且靠家人接济，过去曾犯下多宗窃盗案。许男原与家人一同住在北市大安区的住所，但屡次在外偷窃，并在家囤积大量物品，让家人不堪其扰，多次与之发生争执。
家人眼见沟通无用，最终搬离让他独居于单位内，并每月援助高达3万元新台币（约7400港元）。
今日警方公开初步调查结果表示，汶汶知道许男是自己疯狂粉丝，去年9月开始经纪公司介入处理，为了安全考量要她封锁许男，并禁止许男参加相关活动，推测他就是为了报复才攻击汶汶。
该案共造成4人受伤，包括汶汶及3名摄影师，送医后均无生命危险。许男昨日被逮捕后情绪激动，拒绝透露犯案动机。警方因而暂停夜间查问，今日再由法扶律师（台湾向特定民众提供法律助的律师）到场后再开始。
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