台湾轮椅夫妻南韩遭醉汉骚扰 首尔2暖男筑人墙护送成网络佳话

南韩首尔地铁2号线江南站，日前有醉汉骚扰一对来自台湾的轮椅夫妇，二人惊慌失措之际，幸得2名南韩男子挺身，打开雨伞筑起人墙护送无助的台湾夫妇。获救的台湾夫妇在社交平台发文寻人，希望感谢2名仗义男士，帖文在南韩网络成为焦点，许多当地民众纷纷留言，向受滋扰的当事人致歉。

醉汉追入车厢续滋扰

获首尔民众救助的台湾当事人20日在社交平台发帖，指9日晚间11点30分左右，与妻子在首尔地铁2号线江南站前往教大站方向的月台候车时，遭遇1名醉酒男子向著他们咆哮，而且步步逼近，吓得台湾男拉著妻子的轮椅不断后退。

但醉汉仍继续逼近该对台湾夫妻，令他们惊慌失措，感到十分无助。此时，突有一名白衣年轻男子挺身而出，持雨伞挡在醉汉前，保护该对台湾夫妇。

此时，列车抵达，台湾夫妇迅速走入车厢，但醉汉仍不罢休，追入车厢继续威吓二人。

已出手救人的白衣男，此时与另一名穿黄衫，体格更健硕的男子，组成人墙挡在台湾夫妇前，并用雨伞推开醉汉，保护二人安全，直至白衣男报警求助。随后，到场的警员要求醉汉下车离开。

韩网民纷留言致歉

帖主指，白衣男知道自己是台湾人后，还代醉汉道歉，令他十分感动，让他和妻子能带著温暖回忆，平安离开南韩。

帖民引起南韩网络关注，许多人纷纷留言道歉并送上祝福，「希望你们忘记这段不愉快的经历，在韩国只留下美好回忆」、「真的很抱歉，幸好当时有热心人士帮忙」、「看到有人代替韩国道歉那段真的很感动」。

台湾夫妻这条寻人感谢文，截至21日为止，贴文已获得超过3100人按赞，并在各大网路社群及论坛流传。