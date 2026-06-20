央视「玉渊谭天」发文 「未来越来越少出现『台湾海峡』」

中国自然资源部早前公布，为全面了解国家管辖海域自然生态状况，支撑服务海洋生态保护，本月16日至18日，自然资源部东海局「向阳红22」船在中国台湾岛以东海域展开海洋环境调查。



官媒央视旗下「玉渊谭天」昨日发文一篇名为《中国在为台湾岛以东海域的国土空间规划做准备》文章，指出「从多部门的一系列行动中提炼出「近海治理模式」，得到了多方关注。以后，我们的视野里会越来越少出现『台湾海峡』；台湾岛以东海域就是我们的『近海』，这就是我们存在、管辖和治理的海洋。」这次行动意味著，「近海治理模式」已经涵盖自然资源领域。

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文章再解释，「近海治理模式」的详情：其中包括通过调查，摸清台湾岛以东海域的自然资源，可以为海洋国土空间开发保护奠定基础。过去，我国也在这片海域开展过调查，但基本以专项调查的形式展开。



但这次不一样。专业人士表示，这次调查属于年度例行调查安排，意思是调查按计划、按周期持续开展，是常态化管理的一种体现。



摸清家底之后，是进行国土空间开发保护。专业人士指出，开发方面，将覆盖海洋产业、油气勘探开发、海洋生物医药、生物制品等领域。保护方面，包括海洋生态环境保护、海洋环境风险源头防范、重点海域综合治理等领域。

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文章续称，此前，已积累台湾岛以东海域的水文气象、地形地貌、生物生态等大量数据资料。本次调查，则进一步获取了海水环境DNA、鸟类、鲸豚类、海洋化学等数据。这次例行调查期间，我国首次在该海域开展鸟类和鲸豚类调查。这标志著调查从基础普查进入针对具体物种、具体区域的精查阶段。



这些数据可以用于研究该海域生态环境的状况、评价生态系统健康水平、保护海洋生物多样性等工作。每一项都要落到具体物种、具体区域上，搜集的数据也是越细越好。可以预见，未来类似的精查，还会开展第二次、第三次。



专业人士又指，后续还可以开展立体分层设权的海洋经济规划——水面及水体层的海水养殖，海床及地底土层的跨海桥梁、海底电缆管道、海底隧道等，都可以纳入开发蓝图。



第二，基于我国对相关海域的合法权利，我们正在进一步依据专属经济区法律制度，系统行使和巩固在台湾岛以东海域的各项权利。



过去一段时间，从环台岛联合演训，到中国海警开展执法巡查，交通运输部组织海上交通专项执法和扫测行动，再到自然资源部开展例行调查，我们对这片海域行使管辖权的方式正在不断丰富。自然资源部的例行调查，是专门行使对自然资源的主权权利。



文章提出，根据有关法律规定，沿海国在专属经济区内享有勘探、开发、养护和管理自然资源的主权权利，以及对海洋科学研究、海洋环境保护等事项的管辖权。台湾岛及其附属岛屿以东相关海域属于我国专属经济区。我国在该海域开展的各项活动，完全是主权范围内的正当行为。