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郑丽文：若未宣布「台独」 大陆仍武力犯台定会还击

两岸热话
更新时间：08:23 2026-06-20 HKT
发布时间：08:23 2026-06-20 HKT

国民党主席郑丽文接受英媒访问时说，国民党反对台湾宣布法理独立，但若台湾未宣布正式独立，而大陆仍决定武力犯台，那么台湾一定会战斗还击。台湾海巡署昨日通报，台湾海巡舰采取夹击造浪方式，干扰驱离大陆科研船。

据国民党昨日发布的新闻稿，结束访美的郑丽文17日接受英媒《经济学人》专访时强调，国民党反对台湾宣布法理独立，这点与大陆国家主席习近平立场一致，「但如果台湾没有宣布正式独立，而大陆仍决定以武力侵略台湾，我们会战斗，我们一定会还击。」

郑丽文重申，国民党追求和平，但绝不放弃自我防卫。维护台海和平，就是守护台湾的民主、自由与法治，也唯有在和平稳定环境下，才能确保人民的安全与福祉。通过这次访美，国民党已和美方建立新沟通渠道，未来也将持续向国际社会说明，两岸应透过和平对话解决分歧。

大陆自然资源部东海局所属的「向阳红22」船，6月16日至18日在台湾岛以东海域开展海洋环境调查。台湾海巡署昨日通报指，18日深夜11时35分，该大陆船只以15节航速航至苏澳东北方31海里处，进入台湾限制水域并沿线一路北上。海巡「兰屿舰」及PP-10077艇立即贴近并航，海巡人员以中英双语广播，要求船只离开该水域，并以夹击造浪方式干扰，逼使其持续向北驶离。

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