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花莲F-16V战机降落飞太低 轮胎撞爆路灯波及民车 居民：再低就撞我家

两岸热话
更新时间：17:00 2026-06-18 HKT
发布时间：17:00 2026-06-18 HKT

台湾空军近期飞安意外频生，再度引发社会高度关注。花莲空军基地昨日（17日）下午执行战备跑道起降练习时，一架F-16V战机在降落时疑似进场高度过低，起落架左侧轮胎不慎擦撞基地外墙的路灯灯罩，导致灯杆歪斜、灯罩当场粉碎喷飞，更波及路旁一辆私家车。巨大撞击声响吓坏附近居民，由于事发地点距离最近的民宅仅约3米多，当地民众纷纷惊呼「再飞低一点就会直接撞到我家」，要求军方严肃检讨改善。

巨响伴随玻璃碎片喷散砸中路旁车辆

综合台媒报道，事发于17日下午3时许，花莲基地一共有3架F-16V战机准备降落战备跑道。第一架及第三架战机均顺利降落，惟第二架战机在降落时，疑似因高度过低，起落架左轮猛烈撞击新城乡嘉新村服务处正对面的路灯。

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目击者黄先生心有余悸地忆述，当时战机降落高度明显偏低，随即传来「砰」的一声巨响，被撞毁的灯罩往地面弹射，大量玻璃碎片与路灯残骸瞬间散落一地。黄先生停放在路边的私家车不幸被波及，挡风玻璃被碎片砸至爆裂，车身两侧也满是玻璃。所幸事发时路上没有行人，战机最后也顺利降落，但因左侧主轮爆胎，事后需拖回机棚检修。

15年前同一村落曾勾断电线

新城乡民意代表与地方议员邱光明接报后赶往现场视察。邱光明指出，该空军基地紧邻民宅，战机频繁起降已为居民带来不小压力。更令人担忧的是，类似事故并非首次发生。约15年前（民国100年），在距离本次事故地点仅约200米处，也曾有一架F-16战机降落时高度过低，轮胎不慎勾断嘉新村的接地电线及压折电杆支架，导致电线断落击中民房屋顶。

邱光明直言，两次意外地点如此接近，居民难免感到惶恐，强烈要求军方必须正视进场高度的问题。

台湾空军司令部事后发表声明证实，花莲基地一架F-16V（blk20）型战机在执行战备跑道起降练习时，疑因进场高度过低，起落架轮胎擦撞路灯灯罩。空军已指派专案小组前往现场调查以厘清详细肇因。对于造成公共设施及民众车辆损坏的部分，军方承诺将会依规定全额赔偿并负责复原，同时也将加强飞行人员的学、术科及模拟机训练，避免类似惊人意外再次发生。

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