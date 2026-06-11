郑丽文访美│晤特朗普盟友等五议员 称不反对美对台军售

正在美国访问的国民党主席郑丽文当地时间周三（10日）在华盛顿同5名美国参众议员会晤，包括被视为总统特朗普盟友的共和党参议员戴恩斯（Steve Daines），并称国民党的真正立场不是反对美国对台军售，又反驳外界给她贴上亲北京的标签。

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据台媒《联合报》报道，除了拜会戴恩斯，郑丽文还与共和党众议员罗斯（John Rose）、弗莱施曼（Chuck Fleischmann）、民主党众议员苏奥齐（Tom Suozzi）、以及众院外委会主席马斯特（Brian Mast）等会面。

郑丽文：很多美国议员受到误导

郑丽文说，很多美国议员受到误导，但他们还是愿意面对面沟通，希望听到她亲自说明美方对台湾军购预算的疑问。她强调，国民党的真正立场不是反对美国对台军售，反而非常重视与美国在军购上的合作。

台湾立法院上月通过由在野国民党和民众党主导的「国防特别预算条例」，内容仅限有发价书的对美军购。郑丽文说，台湾的军购预算必须符合台湾立法的程序正义，也要满足财政纪律，更要避免提供民进党贪腐的机会。

至于被贴上亲北京的标签，郑丽文指这都是断章取义、刻意丑化，并称也正因为这样，国民党更要强调与美方的沟通交流。郑丽文还表示，她此次接触到的美国议员，想法都非常开放，都希望与她亲自接触，了解到国民党的真实立场。