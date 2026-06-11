大陆结束台东海域 5日执法行动

大陆交通运输部在台湾以东海域组织开展一连五日的「海上交通专项执法和扫测行动」，行动于昨日结束，期间共派出4艘船舰，点验过往船舶198艘次。大陆方面称，这是针对日菲启动海域划界谈判的必要行动。 日本与菲律宾在5月28日宣布启动海洋边界谈判，涉及在台湾以东海域，中国外交部多次表示反对。新华社昨报道，6月6日至10日，大陆交通运输部组织福建海事局、广东海事局、东海航海保障中心、东海救助局共同开展海上巡航执法，扫测台湾岛东部等重点海域，并指这是针对日菲单方面启动划界谈判、严重侵犯中国领土主权和海洋权益采取的必要行动。

台方批评是挑衅行为

其中，大陆万吨级海事巡逻船「海巡09」轮、大型巡航救助船「海巡06」轮、专业海道测量船「海巡08」轮、专业救助船「东海救113」轮，点验过往船舶，提醒船舶遵守航行规则，查处各类海上违法违章行为，维护通航秩序；查验船舶导助航设施情况，查验过往船舶标识码讯息，开展台湾岛东部海域扫测作业。

本次行动总航程1030海里，扫测总里程1025海里，点验过往船舶198艘次，纠正船舶违章违法行为3艘次，强化了大陆在台湾岛以东海域巡航执法和交通管控能力。台湾防长顾立雄周一批评大陆此举是挑衅行为，表示台湾军方将与海巡署密切协调应对。