台湾拟跟随美国收紧AI晶片对大陆出口管制

据《彭博》引述知情人士报道，台湾当局正考虑对销往中国大陆的人工智能（AI）晶片实施更严格的出口管制，以进一步与美国的限制措施看齐。报道指，台湾早前侦破首宗经由日本作中转站的辉达（Nvidia）AI晶片走私案，促使当局加快探讨强化监管，以防关键半导体产品流入中国大陆。

走私案揭「日本路线」涉美超微伺服器

上月底，台湾基隆地检署破获一宗AI晶片走私案，拘捕3名涉案人士，并扣查约50台伺服器。案情指，涉案人士涉嫌伪造出口文件，企图将搭载受管制辉达高阶AI晶片的「美超微」（Super Micro）伺服器，经由日本运往香港，最终转运至中国大陆。当局相信，至少已有一批货物成功以此「日本路线」闯关。这是台湾首次公开打击途经日本的AI晶片走私活动，以往同类案件多以东南亚为中转站。

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应美方施压扮「闸口管理者」

报道指出，美国自2022年起严格限制高阶晶片出口至中国，并一直向全球半导体枢纽台湾施压，要求其在阻止敏感技术流向北京方面扮演更积极的「闸口管理者」角色。

然而，台湾目前并未有法例将未经授权向中国出口AI晶片定为刑事犯罪，检方目前只能以伪造文书等罪名起诉涉案走私者，门槛较高且限制了打击范围。为填补法律漏洞，知情人士透露，作为台美持续贸易谈判的一环，台湾官员正考虑实施更强力的管制措施。新规或将全面适用于中国大陆所有客户，而非仅限于华为等出口黑名单上的特定企业。

不过，台湾业界担忧，若出口管制急剧收紧并延伸至「伺服器整机」层面，将为合规企业带来高昂成本及不确定性，并可能削弱台湾供应商的全球竞争力。辉达执行长黄仁勋早前访台时曾回应事件，强调已向合作伙伴严格说明出口管制规定，并促请业界强化法规遵循。目前，台湾当局尚未就具体的管制门槛及实施细节作出最终决定。