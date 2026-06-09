Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郑丽文访美出席座谈会透露 「习近平承诺：只要两岸同属一中，甚么都好商量」

两岸热话
更新时间：13:14 2026-06-09 HKT
发布时间：13:14 2026-06-09 HKT

国民党主席郑丽文继续访问美国行程。当地时间周一（8日），郑出席纽约智库「亚洲协会」（Asia Society）座谈会时透露，中共总书记习近平在与她会面时承诺，只要两岸同属一中，甚么事都好商量。

《联合报》报道，郑丽文指出，自己在与习近平见面时，习近平表达他理解台湾人民已经选择了一个完全不同的社会制度和生活方式，但这不代表台湾要选择独立或分裂。只要两岸同属一个中华文明、一个中华民族，习近平说，甚么事情都好商量，两岸巨大的歧异可以透过最大的恒心和耐心去处理。

两岸岐异可用耐心去处理

相关新闻：郑丽文访美︱抵三藩市侨胞拐杖搭「剑门礼」欢迎 称传达台湾人盼和平真实声音

郑丽文早前抵三藩市，获侨胞以拐杖搭「剑门礼」欢迎。facebook@国民党
郑丽文早前抵三藩市，获侨胞以拐杖搭「剑门礼」欢迎。facebook@国民党

郑丽文相信在九二共识的基础上，而且两岸同属一个中华民族的身份认同上，维持现状可以有很大的空间去建立一个永续、制度化、和平的两岸关系。

郑丽文表示，如果大家了解台独运动，就会发现其从头到尾的叙事都是「反中」，把大陆描述为台湾要实现现代化和进步的唯一障碍，「这是完全不是事实」。

相关新闻：习郑会︱ 习近平提两岸发展4意见 倡国共齐创统一美好未来

她强调，台湾的存在不会挑战共产党的正当性。在中华民国宪法之下，台澎金马发展出一个成熟的民主法治、自由均富的社会，这些成就没有在贬低大陆，也不在挑战大陆的合法地位；事实上这样的成就不只是台湾的成就，也是整个中华民族的成就。

批民进党将台独作「政治便利贴」

郑丽文续称，她曾经相信台独是台湾的出路，不过她发现民进党只是把台独当作「政治便利贴」，有需要的时候拿出来用，没有需要的时候就丢到垃圾桶；郑丽文也说，她对民进党当年的内部斗争感到失望和挫折。

郑丽文指出，她寻求的不是终极的统一或独立，是真正台湾人民福祉可以受到照顾和保护，以及人民生活的尊严，并表示，任何的政治制度都只是为了人民而存在。当自己发现台独行不通，也不能够保证带来民主和自由，也是她转投国民党的原因。

她又续称，台湾的未来当然应该要尊重台湾人民的意愿，但是台独的主张不只是想要台湾人自己决定自己的事务。

最Hit
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
20小时前
吴文忻离世丨乳癌复发扩散至脑部 胸部伤口流脓发臭身心坍塌 曾花尽积蓄中泰深三地医病
01:19
吴文忻今早睡梦中安详离世终年51岁 结束勇敢抗癌路 前夫陈剑陵承诺照顾两幼女
影视圈
2小时前
吴家忻秘恋公关Jerry 《东周刊》独家直击痴缠回家 靠男友人脉埋GD身 大烟瘾一面曝光
吴家忻秘恋公关Jerry 《东周刊》独家直击痴缠回家 靠男友人脉埋GD身 大烟瘾一面曝光
即时娱乐
5小时前
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
23小时前
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
饮食
22小时前
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
时事热话
2小时前
篮球教练翁金骅涉普通袭击被捕 获准保释候查 7月再向警方报到
篮球教练翁金骅涉普通袭击被捕 获准保释候查 7月再向警方报到
突发
5小时前
李家鼎提已故前妻施明落泪：我永远爱佢 怒斥长子李泳汉「畜生」 罕爆离婚真相与借钱有关
李家鼎提已故前妻施明落泪：我永远爱佢 怒斥长子李泳汉「畜生」 罕爆离婚真相与借钱有关
影视圈
15小时前
张家辉红馆后台爆笑片流出 狂摸张学友：实实净净 获陈奕迅评为实力派歌手 刘德华爆「秘密」
张家辉红馆后台爆笑片流出 狂摸张学友：实实净净 获陈奕迅评为实力派歌手 刘德华爆「秘密」
影视圈
13小时前
行李标签点撕先最轻松？机场地勤亲授拆除秘技 网民大赞实用：我系唔识𠮶一群！
行李标签点撕先最轻松？机场地勤亲授拆除秘技 网民大赞实用：我系唔识𠮶一群！
旅游
2小时前