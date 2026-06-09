郑丽文访美出席座谈会透露 「习近平承诺：只要两岸同属一中，甚么都好商量」

国民党主席郑丽文继续访问美国行程。当地时间周一（8日），郑出席纽约智库「亚洲协会」（Asia Society）座谈会时透露，中共总书记习近平在与她会面时承诺，只要两岸同属一中，甚么事都好商量。



《联合报》报道，郑丽文指出，自己在与习近平见面时，习近平表达他理解台湾人民已经选择了一个完全不同的社会制度和生活方式，但这不代表台湾要选择独立或分裂。只要两岸同属一个中华文明、一个中华民族，习近平说，甚么事情都好商量，两岸巨大的歧异可以透过最大的恒心和耐心去处理。

两岸岐异可用耐心去处理

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郑丽文相信在九二共识的基础上，而且两岸同属一个中华民族的身份认同上，维持现状可以有很大的空间去建立一个永续、制度化、和平的两岸关系。



郑丽文表示，如果大家了解台独运动，就会发现其从头到尾的叙事都是「反中」，把大陆描述为台湾要实现现代化和进步的唯一障碍，「这是完全不是事实」。

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她强调，台湾的存在不会挑战共产党的正当性。在中华民国宪法之下，台澎金马发展出一个成熟的民主法治、自由均富的社会，这些成就没有在贬低大陆，也不在挑战大陆的合法地位；事实上这样的成就不只是台湾的成就，也是整个中华民族的成就。

批民进党将台独作「政治便利贴」

郑丽文续称，她曾经相信台独是台湾的出路，不过她发现民进党只是把台独当作「政治便利贴」，有需要的时候拿出来用，没有需要的时候就丢到垃圾桶；郑丽文也说，她对民进党当年的内部斗争感到失望和挫折。

郑丽文指出，她寻求的不是终极的统一或独立，是真正台湾人民福祉可以受到照顾和保护，以及人民生活的尊严，并表示，任何的政治制度都只是为了人民而存在。当自己发现台独行不通，也不能够保证带来民主和自由，也是她转投国民党的原因。

她又续称，台湾的未来当然应该要尊重台湾人民的意愿，但是台独的主张不只是想要台湾人自己决定自己的事务。