新竹便当店爆炸致邻居老夫妇亡 民众见废墟现场：是地狱吗？︱有片

台湾新竹市东区高翠路一间知名连锁便当店，今日（9日）凌晨3时许发生疑气爆事件，消息指，两名在旁面包店的一对熟睡的老夫妻被倒塌墙壁压住。事发后有民众拍下现场画面，惊讶「这里是地狱吗？」

据台湾传媒报道，爆炸建物一楼是间便当店，疑今年才开幕，店内有4个燃气樽，也有天然气管线，消防人员初步推测，若只是1个燃气樽外泄，应不至于造成如此强大威力气爆，极可能是前一晚店家休息后，没有察觉气体外泄，导致气体蓄积在整个屋子，才会造成如此严重气爆。

消防人员发现，气爆时便当店与隔壁面包店的墙壁被炸垮，使得面包店老夫妻被墙壁压到双双失去生命迹象，送医抢救后不治，

据现场闭路电视影片所见，事发于凌晨3时49分许，一处原本宁静的街道，未料1楼便当店突然传出巨大爆炸声响，现场接连炸出数次红色火光，爆炸过程持续约4秒，闭路电视镜头也跟著晃动，而大量灰色粉尘瞬间向外扩散，巨大声响也吓坏当地居民。

由于气爆威力强大，周边物品散落一地，整条街道全是碎屑与残骸，现场一片狼藉。