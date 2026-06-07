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上海动物园小熊猫抵台 落实双城论坛承诺

两岸热话
更新时间：22:55 2026-06-07 HKT
发布时间：22:54 2026-06-07 HKT

由上海动物园赠送予台北市立动物园的一对小熊猫，于6日凌晨顺利飞抵台湾，并正式入住台北市立动物园。这是继2014年福州小熊猫赴台后，两岸时隔12年再次进行的动物交流盛事，亦是「2024上海台北城市论坛」签署相关合作备忘录后的具体成果落地。

最快7月完成检疫见公众

据台北市立动物园介绍，是次抵台的两只年轻小熊猫分别为3岁雄性及2岁雌性，经过长途移送后健康状况良好。园方表示，雄性小熊猫进入检疫室后随即展现好奇本性，四处嗅闻环境并很快开始进食；而雌性小熊猫则表现得较为谨慎害羞，在一旁观望陌生的新环境。

两只小熊猫将先在检疫套房接受为期一个月的隔离检疫。
两只小熊猫将先在检疫套房接受为期一个月的隔离检疫。

两只小熊猫将先在检疫套房接受为期一个月的隔离检疫。在检疫期满及适应新环境后，牠们将会被安排入住温带动物区，加入园内的小熊猫家族，预计最快于7月可正式与台湾公众见面。目前两只小熊猫尚未命名，台北市长蒋万安此前表示，不排除让公众投票决定其名字。

此次小熊猫赴台的契机，源于蒋万安于2023年8月在「双城论坛」期间，主动向上海方面提出引进小熊猫的意愿。其后，上海与台北两市于2024年12月的双城论坛上，正式签署了《小熊猫物种交流及保育合作备忘录》。根据备忘录，上海向台北赠送两只小熊猫；而台北方面最初原定以黑脚企鹅作交换，后经协商配合上海方需求，改为日后向上海赠送白手长臂猿，以实现物种资源互补。

动物保护专家指出，小熊猫深受民众喜爱，此次两岸物种交流不仅有助于引入新血缘，维持台北动物园小熊猫族群的健康数量、改善年龄结构及提升遗传多样性，更为两岸在珍稀濒危物种的保护与管理上提供了实质性的合作样本。

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