太阳花女神｜刘乔安逃美七年被遣返 涉运毒检方讯后声请羁押禁见

曾因参与台湾社会运动而被外界称为「太阳花女神」的通缉犯刘乔安（本名刘依函），在畏罪潜逃并非法滞留美国长达七年后，终在台美双方执法部门密切合作下于美国落网，并于昨日（4日）晚间被强制押解遣返回台。新北地检署今日（5日）下午对其进行密集复讯，认其涉嫌运输第一级毒品等重罪，且有逃亡及勾串之虞，正式向法院声请将其羁押禁见。

在美提「政治庇护」拖延失败

现年41岁的刘乔安于2014年爆红，其后却接连卷入卖淫、吸毒、诈骗及侵占等多宗刑事案件，因多次无故不到庭，自2019年起弃保潜逃至美国，先后遭到台北、新北、士林、桃园及花莲等五个地检署联合通缉。

因涉侵占、诈欺及毒品案遭5地检署通缉的「太阳花女神」刘乔安（中）4日搭机返台，下机后随即被刑事局警员带回。 中时

刘乔安由于涉犯重罪，又有潜逃纪录，检方预计声请羁押。 中时

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台美调查指出，刘乔安在美非法滞留期间并未收敛，更涉嫌伙同具香港黑社会背景的华裔男友，远端操控台湾友人接收藏有大麻及可卡因等跨境毒品包裹，因而成为跨境运毒案的主谋。台美执法部门经情资交换，于去年（2025年）1月在波士顿一间旅馆将其拘捕。关押期间，刘乔安曾向美国政府提出「政治庇护」申请试图钻法律漏洞，程序拖延逾一年，最终仍被美方驳回并执行遣返。

侦讯期间两度称呼吸困难

刘乔安昨日傍晚由刑事警察局人员从三藩市押解抵达桃园机场后，随即被带回刑事局接受警询。今日上午进行侦讯期间，刘乔安两度向警方表示身体极度不适、呼吸困难，并在警方戒护下由救护车紧急送院治疗。经医院检视确认身体并无大碍后，她于今日下午近4时被移送至新北地检署归案接受复讯。面对现场大批传媒守候，刘乔安身穿米色衣服、头戴帽及配戴口罩遮挡面部，全程不发一语步入地检署。

新北地检署检察官经复讯后指出，刘乔安涉嫌违反《毒品危害防制条例》中「运输第一级毒品罪」，此罪属最轻本刑五年以上有期徒刑的重罪，犯罪嫌疑重大。鉴于她过去有长期滞留海外的潜逃纪录，且案中仍有诸多关键细节及涉案共犯有待追查厘清，认定其有逃亡、勾串共犯及证人之虞，确有羁押必要，因此在讯后正式向法院提出声请将刘乔安羁押禁见。