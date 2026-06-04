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太阳花女神︱刘乔安涉毒潜逃去年美国落网 今夜遣返台湾

两岸热话
更新时间：10:03 2026-06-04 HKT
发布时间：10:03 2026-06-04 HKT

参加11年前台湾反服贸学运，被称为「太阳花女神」的刘乔安，因涉毒、涉诈骗等罪潜逃，去年1月在美国落网时一度情绪失控，大小便失禁。台湾刑事局今（4）日证实，刘乔安已由美方押解，预计于今晚6时45分许抵达桃园机场，落地后立即移送地检署归案。

刘乔安2019年因侵占案潜逃至美国，期间在社群媒体屡传争议事件，还持续犯下数件毒品案件，现遭5个地检署通缉中。当时刘乔安以观光签证入境美国，但签证到期后非法滞留，期间靠男友接济，还涉及跨国运毒。

在美识香港「14K」男友

据媒体报道，刘乔安在美国认识1名具香港黑帮「14K」背景的华裔毒贩并成为情侣，其男友为刘乔安提供资金、住所，刘透过远端遥控台湾的友人接收毒邮包。

刘乔安曾邮寄1.5公斤古柯碱毒邮包来台，遭台湾警方查出刘乔安是主谋。

台美执法单位合作缉刘乔安，于去年1月22日在美国波士顿一间酒店拘捕刘乔安，据指，当时刘乔安极力反抗及不配合，更出现大小便失禁情况。

刘乔安在潜逃期间，当在社交平台发帖，并透露身处的位置，被捕后遭女网民嘲笑「把躲藏地点、旅馆照片都曝光，警方不想抓妳也没办法」、「潜逃中，还这么高调，活该被逮」。

 

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