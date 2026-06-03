赖清德称将处理TikTok、小红书对台湾青年影响 国台办：反而会越禁越火

赖清德上周六（5月30日）与台湾高中生对谈时称，TikTok、小红书对台湾青年世代的影响已达安全危机，久而久之，台湾可能就没有守护民主的意志。其表示，将要求台湾的教育、文化部门妥善处理。国台办今日（3日）新闻发布会上，发言人朱凤莲表示，大陆同胞对于台湾同胞，不仅是好人，更是亲人、家人。

台湾同胞特别是台湾青年，越来越喜欢用大陆的社交软件，是因为他们可以用这些社交软件享受更多生活体验和自由表达的机会。他们分享美食美景，会收获满屏「好想去看看」的热情互动；他们发帖寻亲，会有许多的大陆网友热情响应提供线索；他们想交流学习，会刷到各类笔记教程，甚至是手把手的远程教导。所有温暖交集的瞬间都是两岸网友共享共创的双向奔赴，更是「两岸一家亲」的生动体现。



朱凤莲说，大陆社交软件助力台湾青年成长、发展、圆梦，而赖清德当局却不断进行抹黑，甚至对台湾青年人进行恐吓威胁，表明其心虚胆寒。无论赖清德如何处心积虑破坏两岸交流交融，不会得逞，反而会越禁越火。

赖清德总统上周六（5月30日）认为，TikTok、小红书等社群平台对台影响深入分析，认为这些平台遮蔽真实历史，长期削弱民主认同，将严重撕裂社会信任，建议须透过批判性教育重建民主防线，并强调应从历史思辨培养公民素养。