美国国务卿鲁比奥称 140亿美元对台军售案仍在审议中

美国对台军售一直是中美关系中备受关注的议题。习近平与特朗普于上月会面后，有传美国暂停对台军售案。



法新社报道，美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）周二（2日）在参议院外交关系委员会听证会上表示：「还有一笔尚未完成的军售……就是那笔140亿美元（约1400亿港元）的军售案，目前仍在审议中。」

相关新闻：特朗普访华︱习近平对台湾问题立场强硬 学者：让美方认清对两国关系「牵一发而动全身」︱拆局

鲁比奥向参议员表示，华盛顿已经在去年12月批准一项价值111亿美元的对台军售。在被问及目前讨论中的这笔140亿美元军售时，鲁比奥回答说：「我们希望看到现状如目前这样得到维持。」

鲁比奥又指出，「这是一段非常……微妙且需要平衡的关系，但我们对台湾的政策没有改变。」

相关新闻：习特会︱习近平：构建「建设性战略稳定关系」作为中美关系新定位

习近平及特朗普上月举行双边会谈后，新华社发稿讲述二人对谈内容。其中习近平强调，台湾问题是中美关系中最重要的问题。处理好了，两国关系就能保持总体稳定。处理不好，两国就会碰撞甚至冲突，将整个中美关系推向十分危险的境地。「台独」与台海和平水火不容，维护台海和平稳定是中美双方最大公约数，美方务必慎之又慎处理台湾问题。