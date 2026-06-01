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国民党主席郑丽文启程访美15天 称将与国防官员会面

两岸热话
更新时间：19:14 2026-06-01 HKT
发布时间：19:14 2026-06-01 HKT

国民党主席郑丽文今晚（1日）率团启程访问美国，她表示，在华盛顿将与美国联邦政府官员会面，不管是对台系统、国务院系统、或是国防部系统都有；至于层级、对像以及内容，尊重过去惯例，都是保密的。

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郑丽文今午召开记者会公布为期15天的访美行程。首站飞往美国三藩市，在史丹佛大学胡佛研究所与学者座谈；随后前往波士顿，到哈佛大学、麻省理工学院等学校参访与座谈，随后转往纽约，与当地智库座谈。纽约行程结束后到华府，除了与美国国会议员、行政官员会面外，同样也会与华府智库座谈。结束东岸访问后，再飞往洛杉矶，与台胞会面。

郑丽文表示，此次访美目的是传达国民党期望台海和平、反对「台独」的看法，并针对台海局势及台美关系等议题，与美方政界及学界人士交流。被问到与美国总统特朗普会面，郑丽文表示，她当然非常愿意，但在台美断交后，台湾从未出现跟美国现任总统见面的先例，但各种可能性都不排除。她强调，只要对和平有利的人，她都希望见。

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今年4月，郑丽文在北京与中共总书记习近平会面，是国共两党领导人相隔10年再度会晤。习近平表示，盼在「九二共识、反对台独」的基础之下，和国民党在内的各界人士加强互动，把两岸关系未来牢牢掌握在中国人自己手中。

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