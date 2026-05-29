马英九基金会正式提告 控前行政总裁萧旭岑与王光慈涉背信侵占

台湾前领导人马英九创办的「马英九基金会」爆出财务丑闻。基金会今日（29日）发表声明证实，针对前行政总裁萧旭岑、王光慈二人涉嫌背信及侵占等案件，已于今日上午正式向士林地方检察署提起刑事告诉，以维护基金会权益及社会信赖。

正式提交刑事告诉状

马英九日前公开指控萧旭岑、王光慈涉嫌违反财务纪律，引发台湾政坛高度关注。马英九基金会今日在声明中指出，基于维护基金会权益、公益资产及社会信赖，已委托律师备妥刑事告诉状及相关事证，正式向司法机关提起告诉，请求依法厘清事实并明辨责任。

基金会强调，基金会自成立以来始终秉持公益宗旨，所管理的资源皆关乎公共信赖，理应依法、透明及审慎处理。

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马英九今年1月之生活照。马英九@Facebook

郑丽文今年初与马英九合照。自由时报

金溥聪等人日前召开记者会，出示马英九的亲笔委托书，以及据称是基金会前执行长萧旭岑接受台商捐款的照片。中时新闻网

案件已进入司法程序

由于案件已正式进入司法程序，马英九基金会表示，现阶段不便对外多作说明，但后续将会全力配合司法机关的调查。基金会同时呼吁外界尊重司法程序，静待司法机关查明真相，让社会正义得以伸张。