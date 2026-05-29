马英九基金会正式提告 控前行政总裁萧旭岑与王光慈涉背信侵占
更新时间：09:31 2026-05-29 HKT
发布时间：09:31 2026-05-29 HKT
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台湾前领导人马英九创办的「马英九基金会」爆出财务丑闻。基金会今日（29日）发表声明证实，针对前行政总裁萧旭岑、王光慈二人涉嫌背信及侵占等案件，已于今日上午正式向士林地方检察署提起刑事告诉，以维护基金会权益及社会信赖。
正式提交刑事告诉状
马英九日前公开指控萧旭岑、王光慈涉嫌违反财务纪律，引发台湾政坛高度关注。马英九基金会今日在声明中指出，基于维护基金会权益、公益资产及社会信赖，已委托律师备妥刑事告诉状及相关事证，正式向司法机关提起告诉，请求依法厘清事实并明辨责任。
基金会强调，基金会自成立以来始终秉持公益宗旨，所管理的资源皆关乎公共信赖，理应依法、透明及审慎处理。
案件已进入司法程序
由于案件已正式进入司法程序，马英九基金会表示，现阶段不便对外多作说明，但后续将会全力配合司法机关的调查。基金会同时呼吁外界尊重司法程序，静待司法机关查明真相，让社会正义得以伸张。
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