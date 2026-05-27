林志玲辞任台湾文策院董事职位 国台办：明智

周三（27日）上午，国务院台办发言人陈斌华在记者会上，回应林志玲辞去台湾「文化内容策进院」（文策院）董事职务一事，陈斌华回应是决定是明智。

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陈斌华说，「文策院」的全称叫「文化内容策进院」，近年来策动、出资拍摄《零日攻击》等多部歪曲历史、渲染大陆威胁的影视剧，是民进党当局推行文化「台独」、煽动「抗中保台」的政治工具。台湾文艺界人士看清其本质、与其划清界限的决定是明智的。

台媒早前曝光51岁的林志玲将在6月底出任文策院董事，即遭部分网民质疑她是否胜任。沉默多天后，林志玲上周四（21日）在社媒发表声明，为了避免更多非事实的揣测及误解，她决定不承接文策院董事一职。



声明表示，始终真诚地希望，能让台湾所拥有的美好文化被更多人看见。最初接下这份邀请的初衷，是希望能为产业尽一份绵薄之力，「未曾想到这个称谓的重量，比想像中沉重很多很多」。