马英九基金展示「接受捐款」照片 萧旭岑决定提告

台湾前领导人马英九基金会风波持续延烧，代表马英九一方的金溥聪等人昨日召开记者会，出示马英九的亲笔委托书，以及据称是基金会前执行长萧旭岑接受台商捐款的照片，质疑萧违反财政纪律。萧旭岑决定提告金溥聪等人，强调其大陆行程均向马英九报告。

马英九在亲笔写下的授权书中写道，他已于今年2月16日「亲自当面委任前国安会秘书长高华柱与金溥聪两人协助调查萧旭岑、王光慈涉嫌违反刑法侵占与背信罪，特此声明」。授权书结尾有马英九亲笔签名及2026年5月23日的日期。

强调大陆所有行程都向马报告

萧旭岑回应指控称，金溥聪等人执意开记者会散布不实讯息，因此决定提告开记者会人士，同时恳请调查小组公布报告。他强调，到大陆的所有行程都有向马英九报告，电视、网络、报纸都有报道，没人能瞒住任何消息。