珍惜生命｜台北101商场19岁女大生堕亡 家属悲恸：校园生活不快
更新时间：21:10 2026-05-25 HKT
发布时间：21:10 2026-05-25 HKT
发布时间：21:10 2026-05-25 HKT
台北市信义区地标台北101购物中心今日（25日）上午惊传堕楼命案。一名就读当地大学一年级19岁杨姓女学生，由商场高处堕下，倒卧在2楼平台，经送院抢救后最终伤重不治。警方初步排除外力介入，家属透露死者近期疑因校园生活不愉快而情绪低落。
女生倒卧商场2楼平台
综合台媒三立新闻及中时新闻网等报道，事发于今日上午10时49分许，当时101购物中心尚未正式开门营业（营业时间为上午11时），惟位于5楼的观景台售票处已先行运作。商场保安人员巡逻时，赫然发现一名女子倒卧在2楼平台，随即报警。
警消人员赶抵现场后，发现该名女子已失去呼吸心跳，救护车紧急将其送往台北医学大学附设医院抢救，惟仍于上午11时41分宣告伤重不治。
由于死者身上最初未发现证件，警方随后透过调闭路电视及现场遗留的手袋，确认死者为住在桃园、每日通勤至台北上学的19岁杨姓女大生。闭路电视画面显示，杨女由5楼售票楼层进入商场，随后发生意外。警方在现场进行封锁采证，初步判定并无外力介入痕迹。
母认尸悲恸痛哭
杨女母亲接获通知后随即赶赴医院认尸，见到女儿遗体后情绪崩溃，痛哭失声。家属向警方透露，女儿近期曾提及在校园生活不愉快，情绪长期陷入低潮。
由于台北101为国际知名观光景点，信义警分局高度重视，目前已报请台北地检署检察官指挥侦办，预计明日（26日）会同法医进行相验，以厘清确切死因。
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