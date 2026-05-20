《台湾漫游录》夺布克国际奖 台文学首夺世界殊荣

台湾文学作品首夺国际殊荣。台湾作家杨双子凭长篇小说《台湾漫游录》（Taiwan Travelogue），在英国伦敦泰特现代美术馆勇夺2026年英语文坛盛事「布克国际奖」（International Booker Prize），创下台湾文学界历史。

版权已售予24国

杨双子与英文版译者金翎一同上台领奖。杨双子发表得奖感言时指，有人认为文学必须远离政治，但她深信文学无法抽离其生长的土壤，本质上从未脱离政治。她表示，台湾人历经殖民政权及侵略威胁，百年来不断探问对未来的期盼，而《台湾漫游录》正是参与此探问的作品之一。

她将奖项献给故土，并表示：「能够以台湾作家的身分站在这里，是我的骄傲。」据悉，这是台湾首度入围国际布克奖的决选名单，同时也是今年决选名单中唯一的亚洲作家作品。

译者金翎致辞时透露，在翻译过程中刻意挑战英文出版界惯例，拒绝简化台湾多语言及多元文化的现实，期望将台湾各种充满矛盾且不羁的声音带入英语世界，展现其强健民主社会的面貌。

今届「布克国际奖」的五万英镑（约五十万港元）奖金将由作者与译者平分，以彰显翻译者的贡献。《台湾漫游录》自2020年出版后备受国际关注，目前已售出全球24国版权。

