特朗普告诫不要台独 蓝营吁赖清德修党纲

美国总统特朗普上周五从北京返美途中，告诫台湾不要走向独立，并且强调不希望有人以为美国撑腰而搞「台独」引发战争。

呼吁回到「九二共识」

台湾在野国民党昨日批评赖清德政府严重误判台美关系，并呼吁民进党废弃「台独」党纲，正视「习特会」后释出的重大警讯。

国民党指出，《纽约邮报》引述特朗普说法称，对台军售「目前搁置，这取决于大陆，对我们来说是一个很好的谈判筹码。」英国《独立报》也引述特朗普表示，他不想跑个9500英里去到台海打仗。



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国民党指出，这对民进党政府是「好几记响亮的耳光」，民进党一再声称「现在是台美关系史上最佳」，妄想透过对美军售、奢望台海开战时美国协防，但是特朗普话里话外都表明不支持「台独」。国民党呼吁民进党政府务实回到两岸共同的政治基础「九二共识」、反对「台独」，台海不能不必终须一战，和平才是台湾2300万人民的追求与渴望。

台湾《经济日报》昨引述台湾一名前驻美官员指出，尽管特朗普及美国国务卿鲁比奥都说对台政策不变，但实际上都改变了。特朗普此行的最重大表态，就是说出「不要台湾独立」，还说要好好考虑对台军售，这显示北京给特朗普很大压力。