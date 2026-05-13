台湾「戏曲王子」︱李菄峻被控性侵4男生 涉趁熟睡口交受害人

台湾有「戏曲王子」之称的台湾戏曲学院教师李菄峻（又名李文勋），在2023年6月台湾「#MeToo」运动期间，被指长年性侵、猥亵未成年学生。士林地检署介入后，查出他涉嫌向4少年男学生熟睡之际，抚摸、吸吮其生殖器、强制性交等，12日依成年人对未成年人强制性交、强制猥亵等罪，将李男提起公诉。

利用师徒制校风作案

据《自由时报》报道，检警调查，指李菄峻自2007年起在台湾戏曲学院任教，利用校风有浓厚的师徒制、学长学弟制的权力结构特殊性，借此对学生上下其手。

被控性侵4名男学生的李菄峻，在台湾有「戏曲王子」之称。FB

被控性侵4名男学生的李菄峻，在台湾有「戏曲王子」之称。FB

被控性侵4名男学生的李菄峻，在台湾有「戏曲王子」之称。FB

调查指出，2017年间李东峻率学生至台北市大龙峒保安宫演出后，邀请一名高二男生到他的内湖住处过夜，趁对方熟睡偷摸其生殖器，男生惊醒将手拨开，并以棉被裹住自身、翻身侧睡躲避，又以手护住下面，但李菄峻仍强行将他身体翻正，伸手进男生内裤里强行抚摸。



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检警追查，2009年9月李菄峻也将一名大二男生留宿于内湖家中，趁其熟睡时脱掉下裤为学生口交；2006至2007年间，一名高二男生由于未登记学校住宿，无法返校住宿，李邀他回家过夜，半夜趁他睡著时脱裤口交。

李男2008年又利用学校建教合作的剧团合作训练、表演时，在剧团大通舖强摸被他指定睡他旁边的指导学生下体打手枪，之后又在被害人升大一的暑假期间，在剧团宿舍趁同一名男生熟睡时，脱掉其裤子为其口交，学生惊醒坐起来，又被他推倒强行口交。

士检今侦查终结，将李菄俊依10件成年人故意对少年犯「强制性交、猥亵、乘机性交」等罪，提起公诉。