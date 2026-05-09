安鼠之乱︱动物传心师称劝服64只老鼠搬离台北 网民寸爆：数量应已减少

近日，台北市的鼠患问题持续蔓延，引发部分市民的担忧与困扰。在苦无对策的情况下，不少网民半开玩笑地提出，为何不直接聘请「宠物沟通师」（动物传心师）与老鼠进行交涉，劝吁牠们离开。随即有自称是动物传心师的网民在网上发帖，指「已有64只老鼠答应搬离台北市区」，事件引起网上热议。

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该名动物传心师在社交平台Threads发文指，自己经过一昼夜的「访谈」后，目前已有约64只老鼠答应搬离台北市区；然而，部分老鼠则以「另有生涯规划」为由拒绝妥协，无法被说服。无数网民即时留言，有人指「台北市的老鼠数量理应已有所减少」。幽默言论在网络不断发酵。

同时亦有网民提议「为何不请宠物沟通师劝退老鼠」，从事该行业的人士解释：「作为一名动物沟通师，我必须说出实情：人与人之间沟通，对方都不一定会言听计从，我们又怎能指望动物会完全听从人类的指示呢？」