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台南警备队长「约炮」15岁女兼影淫照 一个原因获判缓刑

两岸热话
更新时间：16:45 2026-05-07 HKT
发布时间：16:45 2026-05-07 HKT

台南有警局的警备队队长，在网上认识15岁少女，之后与对方发生性行为并拍摄照片。台南地方法院依公务员拍摄少年之性影像罪，判有期徒刑2年，因少女及其父母同意以赔偿和解，获缓刑5年。

提出「以身相许」负责

据台媒《自由时报》报道，台南市警局陈姓警备队队长，去年以交友软体结识少女，多次央求对方拍私密照，少女自行拍摄多部影片与照片给陈警官，去年中旬，两人相约至台南某旅馆，双方合意发生2次性行为。

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过程中，陈男再次征得同意，以手机拍摄性交照片存档，案经少女母亲察觉并向警方报案，陈男到案后坦承犯行，扣押的影像与对话纪录均与自白相符。

案发后，陈男向受害人提出「以身相许」、赔钱对少女负责，但最后少女父母同意以赔偿和解。

法官审理认为，陈警官身为公务员，应严守保护未成年人规范，却未能克制私欲，严重影响少女身心发展。考量陈男无前科且犯后坦承面对刑责，已与少女及家属成立调解并完成赔偿。因此依公务员拍摄少年性影像等罪判2年、缓刑5年并附保护管束，另外要提供120小时义务劳务及接受3场法治教育。

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市警局指出，目前陈警官停职中，将看判决情形以相关人事法规，追究相关行政责任，若判决结果未达免职要件，将召开考绩委员会，从严追究行政惩处或移付惩戒。

 

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