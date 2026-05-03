郑怡静︱台湾乒乓球一姐伦敦赛前疑遭胸袭 主办方发信道歉

台湾乒乓球一姐郑怡静，参加2026年伦敦世界团体乒乓球锦标赛时，传出疑遭安检人员胸袭，导致情绪受困扰不能出赛。大会也将正式致函向台湾队及郑怡静道歉，将涉事安检员调离，停止参与本届赛事，并考虑移送法办。

情绪受打击缺席首战

综合台媒报道，台湾乒乓球女团教练郑佳奇2日在社群平台发文，指控台湾女团首战赛前安检，通过金属探测门时，郑怡静发出声响，在遭安检人员叫回检查时，被人不当触碰胸部。

郑怡静因疑遭性骚扰，情绪、心理受到打击，未能出战首场比赛。

国际乒总等声援郑怡静。

郑佳奇指情况「极其严重且不可接受」，指该行为已涉及性骚扰，并严重影响团队战力，要求国际乒总给予明确回应并展开调查。

最终台湾队在郑怡静和另名主力球员陈思羽因故未上场情况下，紧急派出三名高中生叶伊恬、彭郁涵及吴映萱作赛，成功击败南韩队。

事件在台湾引起极大关注，台湾乒乓球协会秘书长叶国钦随即和大会执行长及竞赛经理展开交涉，大会也将正式致函向台湾队及郑怡静道歉，将涉案人员调离现场，不得再参与本届赛事工作，同时也将检视监控影带，如性骚属实将移送法办。

国际乒总（ITTF）、世界乒乓球职业大联盟（WTT）及伦敦世界乒乓球赛组织委员会（LOC）今（3日）发布联合声明，称此类事件完全不可接受，运动员的安全与尊严不容妥协，正对事件作全面调查。

ITTF强调，「我们与该运动员同在，并将继续致力于确保她在整个过程及之后都能感受到支持，我们承诺努力维护所有参与者的基本尊严，并采取措施防止此类事件再次发生。」

事件在内地网络亦广受关注，成为微博热搜。