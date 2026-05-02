台铁接连两日现「露鸟男」 车厢公然自慰嚣张挑衅女客

台湾铁路（台铁）的列车治安响起警号！综合台湾媒体报道，台铁苗栗路段竟接连两日发生男性乘客在车厢内公然自慰的恶劣事件。变态男子被女乘客拍下恶行时，不但未有收敛，甚至嚣张地做出挑衅手势，更有人企图走近女乘客，行径令人发指。事件已引起台湾社会广泛关注，铁路警察正全力追缉涉案疑人。

被拍后嚣张「举V」

台媒引述，首宗事件发生于4月30日晚上约9时半，一名女乘客搭乘台铁2264次区间车时，惊见对面座位一名男子竟在座位上公然自慰。女乘客鼓起勇气用手机拍摄搜证，该男子发现后一度停手，但在见到镜头关闭后，竟无耻地向女乘客做出「V字」手势。

台铁惊现「露鸟男」。 threads

其后，他见女乘客未有激烈反应，竟变本加厉，故态复萌，甚至将裤子拉得更低。女乘客深感恶心，立即更换座位，对方竟尾随移动到下一节车厢。

半裸走近女乘客

事隔仅一日，5月1日晚上，另一名女乘客在1257次区间车上遭遇同类事件。从网上流传的照片可见，一名男子将裤子褪至大腿，在座位上进行不雅行为。

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据发文的女乘客描述，当她受惊并拿出手机拍摄及打电话求助时，该名男子竟以半裸状态、「硬挺挺」地朝她的方向走来。女乘客吓得立即逃往其他车厢，并在列车抵达铜锣车站后，马上落车向职员求助。

台湾铁路警察局表示，已就案件锁定特定可疑对象，正积极追查。连续发生的事件已引起公众对铁路安全的忧虑，警方呼吁民众若遇上类似情况，应在安全情况下立即报警求助。