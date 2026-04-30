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台湾经济首季同比增长13.69% 创近39年新高

两岸热话
更新时间：18:18 2026-04-30 HKT
发布时间：18:18 2026-04-30 HKT

在科技产品出口、投资及民间消费表现优于预期的带动下，台湾经济今年第一季取得13.69%的同比增长，创近39年新高。

台湾行政院主计总处今日（4月30日）公布，第一季未经季节调整实质生产总值（GDP）与去年同季比较的经济增长率为13.69％，较2月预测的11.46％再增加2.23个百分点。

主计总处指出，由于人工智能（AI）、高效能运算及云端基础建置等需求持续热络，加上新一代高阶产品量产，激励相关电子通讯产品出口增加，第一季按美元计价商品出口年增高达51.1％。

至于内需方面，主计总处说，在台股创新高推升财富效应，加上企业在节庆与运动赛事推出促销活动，第一季零售业营业额续增2.07％、餐饮业增3.84％，通讯、休闲娱乐及交通运输等相关服务消费同步增长。

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