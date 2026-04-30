外电：德国和捷克拒绝赖清德过境请求 外访非洲计划难产

专机飞不出去？彭博社报道，德国和捷克早前拒绝了让台湾领导人赖清德专机过境的请求，使得他尝试绕过障碍，首次展开非洲之旅的最后努力宣告失败。

赖清德原定4月22日启程出访非洲唯一「邦交」斯威士兰，但非洲的塞舌尔、毛里求斯、马达加斯加三国临时取消其专机的飞航许可。彭博社报道，在塞舌尔等国取消飞航许可后，台湾方面紧急向德国、捷克等欧洲国家提出过境请求，但遭到拒绝。



相关新闻：赖清德访问计划夭折 台外长林佳龙以特使身份抵达斯威士兰

报道引述知情人士称，德国总理默茨得知此事，但德国方面认为让赖清德搭乘官方飞机降落在德国法兰克福会有问题。中国大陆得知德国正在考虑台湾的过境请求后致电德国官员，施压要求他们拒绝赖清德过境。

据报另一个考虑因素是，是否会有更多非洲国家拒发飞行许可，导致赖清德被困在德国。欧洲官员私下承认，即使非洲国家同意，是否有欧洲国家允许他过境仍然是个未知数。

赖清德最终取消了此次外访，改派外长林佳龙以特使身份访问斯威士兰。台湾当局发言人郭雅慧早前说，赖清德出访受阻，「主要是因为来自北京的施压，我们非常地感谢有诸多的友盟国家，在过程当中协助我们。」