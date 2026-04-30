上海居民解禁「金马游」 只限此两地旅行社参加

上海市文旅局29日宣布，上海居民即日起，可以通过上海及福建的旅行社，参加金门、马祖团队游和个人游，按规定向两地公安机关出入境管理机构申请办理赴金门、马祖旅游签注。金门县方面表示「乐观其成，会做好所有对接工作」。

国共智库论坛成果

大陆国台办发言人陈斌华表示，27日抵达金门的上海踩线团，是国共两党智库论坛成果的后续落实，乐见业者赴金门实地考察并与台湾同业交流，他并呼吁台湾方面撤除障碍，推动两岸人员往来正常化及各领域交流常态化。



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金门县旅行公会理事长翁炳信指出，去年福建旅客赴金门约20万人，对比2019年的80多万人，仅约四分之一，而上海开放旅客赴金门后，推测每年可再多10万人，对金门观光是一大利多，希望两岸不要再互挡观光客，在善意堆叠之下，乐见大陆继续开放第三、第四个省份。