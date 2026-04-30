台北车站性侵醉港女案 通缉犯一审遭判5年2月

台北车站2025年10月发生性侵事件，44岁的通缉犯邱胜明于车站大厅内公然性侵醉倒的香港籍女性游客，夸张行径持续了10分钟之久，却始终无人制止。事后一名马来西亚籍的男大生目击后报警，邱男最后于车站内被逮，台北地院今日审结，判处邱有期徒刑5年2月。可上诉。全案仍可上诉。

综合台媒报道，案情指，被害女游客去年9月下旬赴台独旅，因遗失行李徘徊在北车寻找，过程中结识许多街友，包含伪装成街友的邱胜明。去年10月9日事发当天下午3时许，受害女子买酒请北车的街友共饮聊天，未料不胜酒力失去意识，邱男见状将其拉至东侧墙边性侵，时间长达10分钟，直至一名马来西亚籍游客发觉不对才报警，而被害女子则是在观看闭路电视画面后，才知道自己遭到侵犯。

邱男被逮后原在警询中坦承犯行，却又在侦查中翻供，辩称自己喝醉不记得当时情形。检方认为，邱男说词反复，犯后态度恶劣，审酌被害人因此事件造成伤害，请求法院判被告7年徒刑。

台北地院今日宣判，处邱男5年2月有期徒刑。仍可上诉。

据悉，邱男过去有多宗窃盗前科，案发以前才在桃园偷开一辆钥匙没拔的小货车，并将车辆驶至新北市，于路旁将一辆微型电动二轮车扛上货车偷走，他因这两宗窃案被判刑6个月，未入监服刑，也没缴交易科罚金而成为通缉犯。