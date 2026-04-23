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解放军海军宣传片暗喻「第四艘航母」？ 彩蛋疑暗示台湾回归

两岸热话
更新时间：14:27 2026-04-23 HKT
发布时间：14:26 2026-04-23 HKT

在中国海军成立77周年之际，解放军今日（23日）发布主题宣传片《向大洋》，疑暗示中国内地将建第四艘航母，而且具备核动力。片尾彩蛋也疑似影射赖清德及暗示「台湾回归」，引起网民热议。

宣传片开篇即提到在太平洋某海域，名为单东的潜艇艇长下令发射武器，并成功摧毁目标，但没有说明目标为何。除了单东以外，宣传片还有三位主人公，名字分别是廖宁（长江舰教员）、鞍山舰副航海长付建和新兵何剑。

有细心网民发现主人公名字谐音分别对应辽宁、山东和福建，恰恰对应解放军海军的三艘航母。也有网民分析说，新兵何剑可能寓意海军的航母队伍又要扩大了，「新兵何剑，19岁=核舰19？」

根据北京《环球时报》，宣传片结尾的「彩蛋」信息量巨大。单东在威海市统一路小学接名为小湾的儿子放学。不过，小湾向单东说：「爸爸我不想回家，我还想在外面玩一会。」单东则回应「小湾，你可别耍赖皮，妈妈还在家等著你呢」。单东在说话时，不仅用手摸了小湾的头，还刮了小湾的鼻头。

有网民将这段对话解读为向台湾领导人赖清德喊话，认为「小湾」是台湾，而「你可别耍赖皮」则被视为借「赖皮」谐音影射赖清德，「暗示台湾终将回归中国大陆」。

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