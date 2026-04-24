海军宣传片暗示迎来核航母 喊话台湾回家 专家：可能性极大

昨日是中国海军成立77周年，解放军发布宣传片《向大洋》。片中三名主人公名字谐音对应中国三艘航母，另有谐音「核舰」的新兵「何剑」，疑似暗示第四艘航母将是核动力舰。在片尾彩蛋部分，主人公到「统一路」小学接儿子「小湾」放学，叫「小湾，你可别耍赖皮，妈妈还在家等着你呢」。



网民认为「小湾」指台湾，「赖皮」则指民进党赖清德，有喊话「台湾回归」之意。军事研究员宋忠平对《星岛》表示，第四艘航母是核动力的可能性极大，「片子里面已经展示出来」。



宣传片开篇即提到在太平洋某海域，名为「单东」的潜艇艇长下令发射武器，并成功摧毁目标，但没有说明目标为何。除了单东以外，宣传片还有另外3人，名字分别是长江舰教员「廖宁」、鞍山舰副航海长「付建」和新兵何剑。

廖宁、单东、付建的名字普通话谐音分别对应中国现有三艘航母辽宁舰、山东舰和福建舰。细心网民分析，片中19岁的新兵何剑，可能寓意海军的第四艘航母即将亮相，「新兵何剑，19岁=核舰19？」，刚好与前三艘航母舷号16、17、18衔接。

宣传片结尾的「彩蛋」被认为讯息量巨大。单东在威海市统一路小学接名为小湾的儿子放学。不过，小湾说：「爸爸我不想回家，我还想在外面玩一会。」单东则回应「小湾，你可别耍赖皮，妈妈还在家等着你呢」。单东用手摸了小湾的头，还刮了他的鼻头。

有网民将这段对话解读为向台湾领导人赖清德喊话，认为「小湾」是台湾，而「你可别耍赖皮」则被视为借「赖皮」谐音影射赖清德，「暗示台湾终将回归中国大陆」。

北京《环球时报》报道称，这段看似家常的对话，还传递了一个信号：无论「孩子」在外面玩多久，最终都要回家，祖国母亲在等着。报道也引述军事问题专家张军社称，这表明大陆把台湾当成大家庭的一分子，表达了充分的善意。

军事研究员宋忠平对《星岛》表示，第四艘航空母舰是核动力的可能性极大，片子里面已经展示出来，核舰是核动力军舰的概念。他指出，中国的航母发展坚持「小步快跑，稳扎稳打」原则，福建舰是第一艘电磁弹射常规动力航母，实现了跨越式发展，「那么我们的004就差一步，就差核动力。」

宋忠平指出，核动力航母的吨位及载机量都会进一步增加。此外，航母未来将会使用「定向能武器」，只有核动力装置才能满足这些需要。他说，中国在上世纪70年代起就拥有了核动力潜艇，「我们的核动力技术也在不断的发展。把它应用于大型水面舰艇也就很正常，我们的技术也具备了这方面的能力，这叫水到渠成。」

北京《环球时报》报道称，这段看似家常的对话，还传递了一个信号：无论「孩子」在外面玩多久，最终都要回家，祖国母亲在等着。



《星岛》记者梁伊琪