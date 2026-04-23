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《逐玉》张凌赫访台缓和两岸关系？国台办：支持影视文化双向奔赴

两岸热话
更新时间：18:30 2026-04-23 HKT
发布时间：18:30 2026-04-23 HKT

大陆男星张凌赫因主演电视剧《逐玉》在台湾走红，中国国民党主席郑丽文日前引述年轻人意见，称邀请张凌赫访台或有助缓和两岸关系，言论引发热议。大陆国台办发言人张晗昨日（22日）在例行记者会上回应，表示大陆一贯支持两岸影视文化界「双向奔赴」，乐见大陆艺人赴台交流。

台湾年轻人向郑丽文反映

事件源于郑丽文在专访中透露，有台湾年轻人向她反映：「你们大人为什么把两岸关系搞得这么复杂？只要叫张凌赫来台湾就好了。」此番言论随即在网上引起广泛讨论。

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尽管张凌赫早前曾遭大陆官方媒体批评为「粉底液将军」，指其形象未能展现军人威武，但无碍其在台湾收获人气。在昨日的记者会上，有记者提问台湾粉丝是否有机会见到张凌赫访台。

国台办发言人张晗在回应时，未直接提及张凌赫其名，仅称「近期《逐玉》等大陆电视剧在两岸热播，『有关主演』因此受到台湾观众的关注和喜爱」。她认为，台湾年轻人的相关言论，表达了对两岸影视交流及关系和平发展的真诚期盼，说明影视文化在拉近两岸同胞心理距离上具独特作用。

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张晗指出，大陆方面一贯支持两岸影视文化界「双向奔赴」，乐见大陆艺人赴台与台湾民众见面。她表示，两岸同胞同根同源，文化共鸣是连接内心最自然的纽带，陆方将持续为两岸文化交流创造便利条件，促进彼此了解与心灵契合。

此外，张晗亦借此批评台湾方面长期对大陆电影实行配额制，认为此举不符业界及观众期待，影响两岸电影交流，理应检讨改进。
 

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